Турция закажет у России еще одну партию С-400

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что в 2021 году будет подписан второй контракт на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400. Через два года Турция получила вооружение.

Также Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" собирается продать малые ракетные корабли "Каракурт". Три страны заинтересованы в их покупке.

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