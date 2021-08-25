Шойгу: на учениях "Запад-2021" можно будет увидеть боевых роботов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на учениях "Запад-2021" будут представлены новые боевые роботы.

По словам Шойгу, там можно будет увидеть не горстку "сделанных на коленке" роботизированных устройств, а "десятки боевых ударных роботов", которые способны стрелять на расстоянии до пяти километров.

Министр отметили, что эти роботы является продуктом промышленного производства, а не экспериментальными образцами или тестовыми вариантами.

Ранее Шойгу рассказал, что в России создаются боевые роботы с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно вести боевые действия. Глава оборонного ведомства добавил, что "их можно показывать в фантастических фильмах".

Также сообщалось, что через четыре года в РФ могут появиться группировку роботов, которые смогут воевать при минимальном участии операторов. Их могут оснастить гранатометами или минометами.

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