В Сербии открылся этап АрМИ-2021 концертом военных ансамблей России и Сербии

29 августа в рамках мероприятия АрМИ-2021 состоялось открытие конкурса "Страж порядка" в городе Кралево (Сербия). Церемония открытия сопровождалась концертом военных ансамблей из России и Сербии.

На церемонии открытия присутствовало несколько сотен зрителей. Россия представила ансамбль РВСН "Красная звезда", где исполнила сербскую песню времен Первой мировой войны "Там далеко".

От сербской стороны военный ансамбль "Станислав Бинички" исполнил "Катюшу", "Займись заря" и народные сербские песни.

Главным гостем вечера стал исполнитель Григорий Пешков с песней "Очи черные".

Руководитель ансамбля "Красная звезда" Антон Жевняк сообщил, что концертный тур пройдет в пяти городах Сербии. Программа российского ансамбля состоит из сербских, советских и российских военных песен. Финальный этап и церемония закрытия состоятся 4 сентября. Об этом Жевняк рассказал в интервью ТАСС.

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