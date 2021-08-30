Чем грозит решение о нежелательном пребывании для Идрака Мирзализаде

Решение о пожизненном нежелательном пребывании в России было вынесено в адрес комика Идрака Мирзализаде.

Он может обжаловать такое решение МВД. Однако, скорее всего, отменить его не получится,- приводит телеканал "360" слова президента Федерации мигрантов Вадима Коженова.

Глава Федерации мигрантов пояснил, что после такого решения законный въезд в страну для Мирзалидзе невозможен. А попытки нелегально пересечь границу повлекут за собой уголовную ответственность.

По словам эксперта, комика, скорее всего, не депортируют. Однако вручат извещение о том, что он обязан покинуть страну в течение 10 дней с момента вручения документа. Такая практика уже была использована в отношении лиц, пребывание которых было пожизненно нежелательно. Решение о депортации может принято после того, как Идрак Мирзалидзе не покинет страну в установленный срок.

"Если есть по человеку какая-то информация, что он способен уклониться от исполнения этого решения, то его тогда уже принудительно выдворяют", — добавил Коженов.

Идрак Мирзалидзе может подать в суд и попробовать отменить решение, но стоит учесть, что общественный резонанс вокруг этого дела навряд ли поможет — заключил глава Федерации.

Ранее, в МВД заявили, что высказывания, допущенные в публичном выступления комика, разжигают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Помимо этого, унижают человеческое достоинство.

Идрак Мирзалидзе пошутил про грязный матрас в съемной квартире. После административного ареста он извинился за грубую шутку.

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