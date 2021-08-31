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Корветы "Громкий" и "Совершенный" отстрелялись в Японском море

Силовые структуры » Министерство обороны

Корветы Тихоокеанского флота провели тренировку по противовоздушной обороне на учебном полигоне в Японском море.

Корветы "Громкий" и "Совершенный" отстрелялись в Японском море

Противником выступил корабль "Иней". Он выпустил ракеты "Малахит". Корветы поочерёдно успешно отразили атаку зенитным комплексом "Редут".

Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены, — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

Как отметили в Тихоокеанском флоте, учения плановые и прошли без инцидентов.

Следующие стрельбы планируют провести в конце сентября рядом с Курильскими островами. Однако Япония, как пишет РИА Новости, выразила недовольство и назвала учения "неприемлемыми и не соответствующими позиции страны". Японская сторона намерена вести переговоры с Москвой, чтобы прийти к договорённостям по территориальной принадлежности.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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