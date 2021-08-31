Из Мытищ на родину: мигрантов, устроивших массовую драку, выдворили из России

По решению суда 37 мигрантов выдворили из России. Часть уже покинула страну, а в скором времени "отправят" и остальных. Кроме этого, "хулиганы" заплатят административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Согласно информации на сайте МВД по Московской области, в ходе проверки полицейские обнаружили, что жили выходцы из Средней Азии в стране нелегально. Их "укрывала" владелица хостела из Чувашии. Сейчас 54-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

В отделы полиции были доставлены 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении доставленных составлено 134 административных протокола, — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Напомним, массовая драка произошла в начале июня в Мытищах. Толпа нетрезвых мужчин что-то не поделила, началась драка. По словам очевидцев, все вооружились камнями и палками. В ходе конфликта жители ближайших домов услышали стрельбу. Несколько человек пострадали.

Двенадцать иностранных граждан выдворили из страны в начале августа.

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