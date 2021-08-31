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В Крыму голая туристка напала на полицейских

Силовые структуры » МВД

Пресс-служба МВД Крыма сообщила, что двое туристов из Москвы были привлечены к ответственности в Феодосии за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

В Крыму голая туристка напала на полицейских

На одной из улиц города сотрудники ДПС остановили автомобиль, управлявшийся водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола мужчина оскорблял сотрудников полиции, оказывал неповиновение, а также пытался скрыться, но был задержан.

Чуть позже к месту происшествия подбежала пьяная обнажённая женщина, которая вела себя непристойно и нанесла сотрудникам полиции несколько ударов. На требования полицейских женщина не реагировала. Сотрудники полиции купили нарушительнице халат и доставили вместе с водителем-дебоширом в отделение для дальнейшего разбирательства.

Позже оказалось, что задержанные являются бывшими супругами, проживающими в Москве. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. Бывшие супруги признали вину, объяснив своё поведение тем, что были пьяны.

Суд назначил нарушителям наказание в виде денежного штрафа.

Ранее Pravda.Ru писала, что белорусы просят Александра Лукашенко признать Крым российской территорией.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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