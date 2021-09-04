Украине дали шесть часов на войну с РФ. Потом поражение

От шести часов потребуется России в случае войны с Украиной, чтобы полностью уничтожить ВСУ и взять под полный контроль все важнейшие объекты Незалежной.

С таким мнением выступили читатели болгарской газеты "Факти", комментируя заявления пресс-секретаря президента России о непредсказуемом поведении Украины в случае помощи от США.

По мнению читателей, Украина после атаки на Россию сможет продержаться 6-12 часов, после чего потерпит абсолютное поражение.

Такую атаку она может совершить, получив от США военную помощь - обещанную Джозефом Байденом на встрече с президентом Зеленским - в частности, Дмитрий Песков отметил "потенциальную возможность того, что Киев предпримет непредсказуемые действия в попытках силового урегулирования на востоке страны".

Увы, такие опасения имеют почву.

В частности, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович официально заявил, что Украина "больше не обязана выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе".

Также представители официального Киева потребовали, чтобы США и Британии "привели флоты, атаковали Крым, взяли Ялту, Севастополь, Симферополь" и ... отдали их Украине.

Впрочем, у военных немного другие цифры, чем у политиков и гражданских читателей.

В частности, руководство ВСУ заявляло, что Украине придется "забривать" даже инвалидов в случае войны с РФ- потому, что первые же потери составят более 10 000 человек.

"Совсем недавно американские военные специалисты удивили весь мир, подсчитав, что российская армия может дойти до Таллина за 60 часов",- напоминал сенатор Франц Клинцевич.

Да и глава СВР России и экс-спикер Госдумы пояснил, что если бы Украине "пришлось вести боевые действия со страной, сравнимой с Россией" - Незалежная пала бы за четыре дня.

Кроме того, экс-генерал НАТО Харалд Куйят рассказал для немецкого ТВ, сколько длилась бы война Украины с настоящей регулярной армией России. По мнению многозвездного офицера НАТО "война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней".

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