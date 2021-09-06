В Ингушетии задержали четыре россиянина из "Исламского государства"*

Сегодня правоохранители задержали в Ингушетии четыре члена радикальной организации "Исламское государство"*. По данным ФСБ, россияне планировали теракты, жертвами которых могли стать сотрудники ведомств.

Представители ФСБ заявили, что террористов также помогли остановить сотрудники:

Следственного комитета;

Министерства внутренних дел;

Росгвардии.

Злоумышленники собирались устраивать атаки с помощью самодельной взрывчатки и холодного оружия, а также вербовать в движение граждан России. В ходе обыска правоохранители обнаружили подготовленные для преступления бомбы, специальные инструменты и части для создания будущих устройств. Кроме того, у террористов нашли огнестрельное оружие.

Задержанные переговаривались с лидерами "Исламского государства"* через Интернет.

"В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами МТО "ИГИЛ"*, подтверждающая их преступные намерения", — рассказали в ФСБ, сообщение которой приводит "Интерфакс".

Возбуждены уголовные дела за:

участие в террористической деятельности;

пособничество;

умалчивание о преступлении.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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