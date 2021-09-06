Бойцы британского спецназа бежали из Афганистана в женских платьях

Бойцам элитной Особой воздушной службы (SAS) пришлось переодеться в женское платье, чтобы покинуть территорию Афганистана. Сообщила об этом британская пресса и история эта довольно странная в некоторых моментах.

По данным, например, Daily Express, около двух десятков бойцов SAS выполняли разведывательную миссию на юге Афганистана, когда талибы буквально в считанные дни практически полностью захватили страну. Такого поворота британцы не ожидали. И встал вопрос, как достичь аэропорта в Кабуле, от которого их отделяли сотни километров. Командование сообщило, что вертолётов не будет.

Так вот, по данным прессы, до аэропорта они добирались… на такси. При этом, чтобы не привлекать внимания, британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, которая полностью скрывала тела и лица. Да еще по пути они размахивали флагами движения "Талибан" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), приветствуя таким образом его победу.

По крайней мере, так объяснял на блокпостах талибов боец афганского спецназа, который сопровождал британцев. Как сказано в статье, "было несколько рискованных моментов", но талибы все-таки так и не решились посмотреть, что это за "женщины" такие, которые в ходе боевых действий разъезжают на такси и при этом размахивают флагами "Талибана".

В общем, британцы благополучно добрались до аэропорта. А сейчас история путешествия спецназовцев в чадрах по Афганистану стала достоянием общественности. Если это правда, конечно.

Напомним, в июле этого года британское издание The Times (которое относится к категории "солидных" — в отличие от Daily Express) сообщило, что SAS и SBS (Особая воздушная служба и Особая лодочная служба) получат больше времени и средств, чтобы проводить операции "повышенного риска" против других государств. К числу таковых государств отнесены в первую очередь Россия и Китай.

Что именно подразумевается под "операциями повышенного риска", не сообщалось. Но судя по афганскому опыту британских спецназовцев, варианты возможны разные (повторимся, если история про путешествия в чадрах не была выдумана).