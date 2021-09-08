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"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина

Силовые структуры » Министерство обороны

Согласно документу, отчуждать долю или передавать в доверительное управление часть стратегических компаний оборонно-промышленного комплекса можно будет только с личного разрешения Владимира Путина

"Если разрешит": акции "оборонки" будут продавать только с одобрения Путина

С такой инициативой выступило Правительство России. Депутаты предложили внести изменения в закон "Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", говорится на сайте СОЗД. 

Если поправки вступят в силу, то любая сделка, которая касается ОПК, без одобрения президента будет недействительна и признана "ничтожной". 

Если же акции продали на организованных торгах, либо покупателем и продавцом стали граждане России, а также отчуждались в ходе процедур банкротства и наследства, то согласие президента не потребуется. 

Ранее сообщалось, что крупнейшим закупщиком оборонной продукции России стала Чехия. Страна потратила на эти цели почти 700 миллионов долларов. На втором месте оказался Алжир, КНР заняла третью строчку в топе покупателей. 

 

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