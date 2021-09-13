Россия впервые использовала боевых роботов на учениях с людьми

Роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" впервые приняли участие в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2021", которые в данный момент проходят на полигоне Мулино.

По данным Минобороны РФ, роботы "Уран-9" использовались для "уничтожения" живой силы и бронетехники условного противника. Машина оснащена ракетными комплексами "Атака", реактивными пехотными огнёметами и 30-миллиметровыми пушками.

Боевых роботов "Нерехта" задействовали для разведки и огневой поддержки подразделений. На борту этих устройств находятся 12,7-миллиметровый пулемёт "Корд" и 30-миллиметровый гранатомёт АГ-30М. Также "Нерехта" умеют подвозить боеприпасы и снаряжения.

"Уран-9" и "Нерехта" действовали под прикрытием тактического лазерного комплекса "Карьер".

Учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября на девяти российских полигонах, а также на пяти белорусских.

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