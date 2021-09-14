Американский генерал: война с Россией и Китаем станет ужасным днём для планеты

Замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джон Хайтен сообщил в подкасте института Брукингса на YouTube, к каким опасным для всего мира последствиям может привести вооружённый конфликт с Россией и Китаем.

Американский генерал убеждён: столкновение станет "ужасным днём для планеты", ведь оно "разрушит мир и экономику". По словам военнослужащего, если начнутся конфликты с Россией и Китаем, то, скорее всего, будет задействован ядерный потенциал. Поэтому США стараются не допустить войны с этими державами.

"У нас есть глобальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом", — подчеркнул Джон Хайтен.

Он добавил, что Вашингтон и Москва сейчас ведут успешный диалог для укрепления стабильной ситуации. В России есть мощное ядерное оружие, которым не владеет американская армия, уверен генерал. По его мнению, у США довольно мало шансов, чтобы одержать победу.

Хайтен считает, что американцы медленно наращивают военные мощности, поэтому лучший вариант для США сейчас — всячески исключать возможность вооружённых столкновений с Россией и Китаем.

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