Южная Корея успешно провела стартовые испытания баллистической ракеты с подводных лодок (БРПЛ).
Об этом сообщил в среду южнокорейский Голубой дом, отметив, что страна стала седьмым государством в мире, обладающим этим видом вооружения.
Как следует из правительственного сообщения, ракета была запущена с южнокорейской подводной лодки весом 3000 тонн, находившейся в Испытательном центре Anheung Агентства по развитию обороны (ADD) в южной провинции Чунгчхон.
"Ракета попала в цель, преодолев намеченное расстояние", — рапортуют военные.
"Обладание БРПЛ очень важно для обеспечения сдерживания всенаправленных угроз и, как ожидается, будет играть важную роль в самодостаточной национальной обороне и установлении мира на Корейском полуострове в будущем", — говорится в заявлении официального Сеула.
Испытание состоялось через несколько часов после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Напомним, об этом первыми сообщили как раз-таки южнокорейские военные.
Некоторые эксперты считают, что Пхеньян испытал на этих запусках свою первую крылатую ракету большой дальности с ядерным потенциалом.
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