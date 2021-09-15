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Сеул отрапортовал: у Южной Кореи теперь есть собственные баллистические ракеты

Силовые структуры » Министерство обороны

Южная Корея успешно провела стартовые испытания баллистической ракеты с подводных лодок (БРПЛ).

Сеул отрапортовал: у Южной Кореи теперь есть собственные баллистические ракеты

Об этом сообщил в среду южнокорейский Голубой дом, отметив, что страна стала седьмым государством в мире, обладающим этим видом вооружения.

Как следует из правительственного сообщения, ракета была запущена с южнокорейской подводной лодки весом 3000 тонн, находившейся в Испытательном центре Anheung Агентства по развитию обороны (ADD) в южной провинции Чунгчхон.

"Ракета попала в цель, преодолев намеченное расстояние", — рапортуют военные.

"Обладание БРПЛ очень важно для обеспечения сдерживания всенаправленных угроз и, как ожидается, будет играть важную роль в самодостаточной национальной обороне и установлении мира на Корейском полуострове в будущем", — говорится в заявлении официального Сеула.

Испытание состоялось через несколько часов после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Напомним, об этом первыми сообщили как раз-таки южнокорейские военные.

Некоторые эксперты считают, что Пхеньян испытал на этих запусках свою первую крылатую ракету большой дальности с ядерным потенциалом.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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