"Талибан"* в Панджшерской долине получил "привет из прошлого"

Боевики движения "Талибан"* в Панджшерской долине, разгромив отряд местного сопротивления, обнаружили несколько старых баллистических ракет советского производства. Сообщается, что ракеты, по-видимому, находятся в неработоспособном состоянии.

Кадры обнаружения тайника боевики опубликовали в соцсетях. Напомним, Панджшерская долина была захвачена талибами* на прошлой неделе после непродолжительного конфликта с местными силами.

На видео, снятом боевиками, видно около 10 баллистических ракет малой дальности "Луна-М" (натовское название FROG-7) и 10 баллистических ракет средней дальности R-17 "Эльбрус" (натовское название Scud B).

На видео заметно, что боеприпасы сильно пострадали от атмосферных воздействий, а краска на корпусе частично облупилась.

Также можно увидеть несколько боеголовок, вероятно, для ракет FROG-7, валяющихся повсюду. Они, скорее всего, хранились в транспортных контейнерах и, похоже, находятся в лучшем состоянии. Не сразу ясно, заправлены ли ракеты топливом, хотя, учитывая условия их хранения, боеприпасы вряд ли будут эксплуатироваться.