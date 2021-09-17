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В Москве ФСБ задержала семерых террористов

Силовые структуры

В Москве сотрудники ФСБ задержали представителей запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В числе задержанных оказались два главаря и пять участников террористической ячейки.

В Москве ФСБ задержала семерых террористов

По решению столичного суда семь человек заключены под стражу. Отмечается, что среди них есть граждане России, Таджикистана и Кыргызской Республики.

"По адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

В зависимости от роли каждого арестованным вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, террористы движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, отказались от министерства по делам женщин. Вместо него радикалы вернули орган карательной власти под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар", что переводится как "Повеление благого и запрет предосудительного".

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
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