В Москве ФСБ задержала семерых террористов

В Москве сотрудники ФСБ задержали представителей запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В числе задержанных оказались два главаря и пять участников террористической ячейки.

По решению столичного суда семь человек заключены под стражу. Отмечается, что среди них есть граждане России, Таджикистана и Кыргызской Республики.

"По адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал", — пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

В зависимости от роли каждого арестованным вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, террористы движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, отказались от министерства по делам женщин. Вместо него радикалы вернули орган карательной власти под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар", что переводится как "Повеление благого и запрет предосудительного".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.