В России создали пистолет-пулемёт "КЕДР-PARA" для силовиков

На предприятии "Златмаш" разработали новый пистолет-пулемёт "КЕДР-PARA". Вскоре оружие передадут правоохранительным органам и спецназу.

По словам начальника бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадима Асташина, пистолет создавался под патроны калибра 9x19. Предполагается, что вскоре он сменит ПП-91 "Кедр", который сейчас активно используют полицейские, передаёт РИА Новости.

Новый "КЕДР-PARA" предназначен в первую очередь для организации ближних боёв в городской среде. Несмотря на маленький размер, пистолет-пулемёт обладает большой огневой мощностью. Так, скорострельность равна 1000 выстрелам в минуту, а начальная скорость полёта пули составляет 430 метров в секунду. Прицельная дальность стрельбы может достигать 100 метров.

"Эти показатели полностью исключают случайное поражение, позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", — подчеркнул Асташин.

В прошлом месяце оружие успешно прошло апробацию в подразделениях МВД России.

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