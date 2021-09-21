Латвийская армия потеряла беспилотник на военных учениях Namejs-2021

Власти Латвии заявили о пропаже армейского беспилотника на крупных военных учениях Namejs-2021. Сотрудники Национальных вооружённых сил (НВС) обратились к местным жителям с просьбой помочь найти летательный аппарат, пишет LETA.

Представитель НВС Латвии Сандра Брале отметила, что оборудование пропало из поля зрения, когда двигалось по маршруту между городами Резекне и Губене в регионе Латгалия.

По её словам, сигнал перестал поступать с беспилотника, поэтому сейчас невозможно установить его точное местоположение.

Грибники, лесоразработчики и местные жители участвуют в поисках армейского беспилотника. В случае обнаружения аппарата они должны обратиться в НВС. Известно, что длина пропавшего оборудования составляет 1,4 метра, а ширина — 2,8 метра. Дрон серого цвета, предназначенный для военных операций, весит порядка 6 килограмм.

Добавим, что учения Namejs-2021 проходят в Латвии с 30 августа по 3 октября, в них участвуют 10 тысяч солдат.

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