"Даже старый C-200 видит его": эксперт развеял миф о незаметности F-35

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему американский истребитель пятого поколения F-35 стал одним из худших военных самолётов США по версии журнала National Interest.

Эксперты NI составили топ-5 самых провальных самолётов ВВС США. В антирейтинг попали четыре машины, созданных в середине 20 века, а также современный истребитель F-35. Специалисты считают его неудачным из-за высокой стоимости и несоответствию критериям самолётов пятого поколения.

Интересно, что США продают свои F-35 многим странам мира, однако Пентагон так и не принял на вооружение этот истребитель.

F-35 должен был сменить вполне успешный истребитель четвёртого поколения F-16. Однако новому самолёту не удалось превзойти предшественника ни по лётным характеристикам, ни по стоимости. Эксплуатация F-35 началась в 2012 году, и с тех пор были выявлены сотни недоработок.

Юрий Кнутов развеял миф о малозаметности F-35. По словам эксперта, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 хороши видят американский истребитель.

"Недавно поступило сообщение, что даже старенький C-200, стоящий на вооружении сирийской армии, взял на прицел израильский F-35. Это говорит о том, что незаметность истребителя — выдумка", — сообщил Кнутов в беседе с "Народными Новостями".

В Пентагоне понимают повальность программы F-35, поэтому создают самолёт шестого поколения. Таким образом, американцы продолжают продавать неудачный истребитель своим союзникам, а для себя делают новый самолёт, отметил Кнутов.

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