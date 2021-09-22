EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира
Honor может нести угрозу национальной безопасности США
В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ
Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"
Киев увидел "российский след" в покушении на помощника Зеленского
Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму
Под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26
Александр Петров провёл экскурсию по своей шикарной квартире
Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР — непонятно, почему

"Даже старый C-200 видит его": эксперт развеял миф о незаметности F-35

Силовые структуры » Министерство обороны

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему американский истребитель пятого поколения F-35 стал одним из худших военных самолётов США по версии журнала National Interest.

"Даже старый C-200 видит его": эксперт развеял миф о незаметности F-35

Эксперты NI составили топ-5 самых провальных самолётов ВВС США. В антирейтинг попали четыре машины, созданных в середине 20 века, а также современный истребитель F-35. Специалисты считают его неудачным из-за высокой стоимости и несоответствию критериям самолётов пятого поколения.

Интересно, что США продают свои F-35 многим странам мира, однако Пентагон так и не принял на вооружение этот истребитель.

F-35 должен был сменить вполне успешный истребитель четвёртого поколения F-16. Однако новому самолёту не удалось превзойти предшественника ни по лётным характеристикам, ни по стоимости. Эксплуатация F-35 началась в 2012 году, и с тех пор были выявлены сотни недоработок.

Юрий Кнутов развеял миф о малозаметности F-35. По словам эксперта, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 хороши видят американский истребитель.

"Недавно поступило сообщение, что даже старенький C-200, стоящий на вооружении сирийской армии, взял на прицел израильский F-35. Это говорит о том, что незаметность истребителя — выдумка", — сообщил Кнутов в беседе с "Народными Новостями".

В Пентагоне понимают повальность программы F-35, поэтому создают самолёт шестого поколения. Таким образом, американцы продолжают продавать неудачный истребитель своим союзникам, а для себя делают новый самолёт, отметил Кнутов.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Lockheed Martin F-35. Подробный смотр проекта
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира
Honor может нести угрозу национальной безопасности США
Власти протестировали метод выбора нужного президента-2024
В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ
Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"
Киев увидел "российский след" в покушении на помощника Зеленского
Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму
Под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26
Александр Петров провёл экскурсию по своей шикарной квартире
Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР — непонятно, почему
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Здоровье
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников