Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки

Военно-морской флот России организовал первые испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки.

Стрельбу проводили по условной водной цели в акватории Баренцева моря. Ракета была установлена на лодке "Северодвинск". В Министерстве обороны России считают, что тестирование оборудования завершилось успешно, внештатных ситуаций не возникло во время запуска, передаёт ТАСС.

"По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", — отмечают представители профильного ведомства.

Добавим, Россия заключила первое соглашение с НПО машиностроения на поставку современных ракет "Циркон" в августе 2021 года.

Предполагается, что новая техника существенно увеличит боевые возможности военно-морского флота страны, ведь попадания одного снаряда достаточно, чтобы уничтожить даже мощную цель.

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