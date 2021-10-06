Четыре уголовных дела возбуждены за противоправные действия в отношении четверых осужденных, из которых два деяния квалифицируются по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), другие два по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).
Кроме того, Следственный комитет по Саратовской области продолжает расследование по ранее возбужденным 3 уголовным делам в рамках ст. 132 УК РФ.
Ранее Pravda. Ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил осведомленность Кремля о видеозаписях, на которых правоохранители насилуют заключенного из Саратовской области и пообещал серьезное разбирательство в случае подтверждения их подлинности.
Сейчас следователи по особо важным делам проводят осмотр всех помещений больницы, изымают предметы и документы, проводят допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения, с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, говорится на сайте Следственного комитета.
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