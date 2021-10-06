По фактам пыток над заключёнными возбудили семь уголовных дел

Четыре уголовных дела возбуждены за противоправные действия в отношении четверых осужденных, из которых два деяния квалифицируются по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), другие два по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

Кроме того, Следственный комитет по Саратовской области продолжает расследование по ранее возбужденным 3 уголовным делам в рамках ст. 132 УК РФ.

Ранее Pravda. Ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил осведомленность Кремля о видеозаписях, на которых правоохранители насилуют заключенного из Саратовской области и пообещал серьезное разбирательство в случае подтверждения их подлинности.

В настоящее время уже установлено, что указанные преступления совершались в отношении четырех осужденных продолжительное время, в период с января 2020 года по май 2021 года, на территории туберкулезной больницы Саратовской области.

Сейчас следователи по особо важным делам проводят осмотр всех помещений больницы, изымают предметы и документы, проводят допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения, с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, говорится на сайте Следственного комитета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.