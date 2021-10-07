Следователи раскрыли личность серийного маньяка, известного под кодовым именем "Зодиак", который в конце 1960-х годов совершил как минимум пять убийств.
Как сообщает Fox News, расследование проводила команда The Case Breakers. В её состав вошли более 40 сотрудников правоохранительных органов, корреспондентов и военнослужащих. По их словам, настоящее имя серийного маньяка — Гэри Фрэнсис Пост. Он умер в 2018 году.
Спустя полсотни лет после первого убийства Зодиака эксперты обнаружили новые доказательства и фотографии в потайной комнате маньяка.
Добавим, что Зодиак нападал на людей с декабря 1968 по октябрь 1969 года. Его жертвами чаще всего становились молодые люди. По данным следствия, преступник совершил пять убийств, однако сам Зодиак в своих записях и письмах сообщал, что он лишил жизни 37 человек.
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