В США спустя 50 лет установили личность таинственного убийцы Зодиака

Следователи раскрыли личность серийного маньяка, известного под кодовым именем "Зодиак", который в конце 1960-х годов совершил как минимум пять убийств.

Как сообщает Fox News, расследование проводила команда The Case Breakers. В её состав вошли более 40 сотрудников правоохранительных органов, корреспондентов и военнослужащих. По их словам, настоящее имя серийного маньяка — Гэри Фрэнсис Пост. Он умер в 2018 году.

Спустя полсотни лет после первого убийства Зодиака эксперты обнаружили новые доказательства и фотографии в потайной комнате маньяка.

На снимках эксперты заметили такие же шрамы, как и на составленном фотороботе предполагаемого преступника.

Добавим, что Зодиак нападал на людей с декабря 1968 по октябрь 1969 года. Его жертвами чаще всего становились молодые люди. По данным следствия, преступник совершил пять убийств, однако сам Зодиак в своих записях и письмах сообщал, что он лишил жизни 37 человек.

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