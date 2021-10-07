Военный политолог оценил новый метод борьбы с американским десантом

В беседе с Pravda.Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин оценил предложенный военными учеными новый метод борьбы с американским десантом, который предполагает использование авиации и групп малых ударных беспилотников.

По словам Кошкина, такой метод является перспективным, "потому что над этим сейчас работает весь мир".

"Если американцы так внимательно следят за результатами наших исследований и перспективных предложений, значит, это на самом деле сделано на уровне мировых стандартов", — отметил эксперт.

Военный политолог рассказал, что в 90-х годах Россия отставала от США по военно-техническому оснащению. В частности, по его словам, речь идет о развитии беспилотных аппаратов, искусственного интеллекта и роботизированных комплексов. Однако потом Россия начала догонять американцев. На последних учениях "Запад-2021" были задействованы роботы "Уран"-9" и "Нерехта", которые успешно выполнили боевые задачи, напомнил Кошкин.

Ранее в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика" вышла статья, авторы которой отмечают, что Россия имеет длинную морскую границу, развивает Северный морской путь и конкурирует с США в освоении Арктики, поэтому ей нужен эффективный способ борьбы с морскими десантами противника. Военные ученые предложили использовать авиацию и группу малых ударных беспилотников для защиты от морского десанта США.

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