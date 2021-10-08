Призывников в российскую армию начнут тщательнее проверять

Осенний призыв в ряды российской армии начал проходить по новой системе. Новоиспечённых бойцов проверяют не только на состояние физического здоровья, но и психоэмоционального.

Призыв в армию

Речь идёт о склонности к девиантному поведению.

Психологи более тщательнее проверяют призывников на агрессивность, депрессивность, адекватность и прочие психически нестабильные состояния.

По заявлению Минобороны, такая система отбора была протестирована на весеннем отборе и показала себя эффективно. В случае, если боец эмоционально нестабилен им займётся психиатр.

По словам военного эксперта, раньше призывников на психологическую профпригодность проверяли только при направлении в войска особо важного назначения, к примеру, разведка. Остальные же проходили только физотбор.

"В частях многие не выдерживали и ломались, что могло привести к самым трагическим последствиям. Проверка в военкоматах поможет на ранних этапах выявлять такие угрозы. Психолог — он как хороший сапёр, который сможет вовремя обезвредить мину и спасти других", — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с газетой "Известия".

Также по заявлению ведомства, теперь при прохождении профотбора, призывников тестируют и на "потенциал", чтобы определить какие войска ему больше подходят. Как пояснил эксперт, к примеру, замкнутого программиста вряд ли определят в ВДВ, а словоохотливого призывника в ряды разведки.

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