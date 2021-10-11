На Украине нашли дополнительные вещдоки по делу о покушении на Шефира

В уголовном деле о покушении на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира появились новые подробности. Оперативникам удалось найти дополнительные вещественные доказательства.

На Украине считают, что руководству страны пытались отомстить члены криминальных группировок. Также политики не исключают "российский след" в преступлении. По словам главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, покушение прежде всего было адресовано Владимиру Зеленскому в качестве некого послания, передает РБК-Украина.

"Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 гектаров местности на предмет выявления возможных вещественных доказательств", — отметил лидер "Слуги народа".

Он добавил, что некоторые участки были проверены дважды. Во время повторного осмотра полицейские заметили новые вещдоки. Все они сейчас направлены на проверку. В общей сложности планируется провести порядка 30 экспертиз. Давид Арахамия убежден: покушение организовал профессионал.

Добавим, машину, в которой находился помощник Зеленского, обстреляли 22 сентября. Сергей Шефир не пострадал, однако его водителя госпитализировали с ранениями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.