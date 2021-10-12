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Forbes: Эстония сможет перекрывать поставки продовольствия в Калининград

Силовые структуры

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс поразмышлял на тему того, какие последствия может иметь приобретение Эстонией израильских противокорабельных ракет Gabriel. Точнее, ее модификации, которая получила название "Голубое копье" (Blue Spear).

Forbes: Эстония сможет перекрывать поставки продовольствия в Калининград

О заключении контракта на поставки ракет Blue Spear (5G SSM) было объявлено на прошлой неделе. Ракеты являются разработкой израильской компании Israel Aerospace Industries. Стоимость контракта составляет 46,3 млн долларов, но предусматривается возможность его расширения. Поставки начнутся после 2026 года.

При этом в настоящее время не существует берегового мобильного противоракетного комплекса, который мог бы использовать подобные ракеты. Его планируется создать специально для Эстонии.

Эта модификация ракет способна поражать цели на расстоянии до 290 километров. При этом разработчики подчеркивают, что данные ракеты невосприимчивы к комплексам РЭБ.

Исходя из этих технических данных, автор статьи в Forbes отмечает, что новые ракеты, которые могут быть расположены в одном из важнейших морских узких мест в Европе, потенциально способны перекрыть поставки продовольствия, топлива и подкреплений из материковой части России в Калининград, сообщает RT.

Дэвид Экс также отмечает, что Blue Spear не просто противокорабельная ракета. Она также обладает способностью — пусть и потенциальной — атаковать наземные цели. Ну а то, что Калининград и Санкт-Петербург находятся относительно недалеко от Эстонии, напоминать, наверное, нет необходимости.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Александр Артамонов
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