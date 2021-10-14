Эксперт назвал плюсы ПЗРК, дальность и меткость которых решили повысить в РФ

Российские переносные зенитно-ракетные комплексы являются эффективным оружием, применить которое может обычный солдат, рассказал член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мухаровский, комментируя Pravda.Ru заявление представителей "Ростеха" о проведении работ по увеличению дальности и меткости ПЗРК.

"Переносной зенитно-ракетный комплекс не требует никаких дополнительных устройств для того, что поражать любые средства воздушного нападения, которые находятся в зоне его досягаемости… Достаточно эффективная машина… И самое важное в этом комплексе, что он может применяться отдельным солдатом", — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время в РФ серийно производится комплекс "Верба", которым вооружают сухопутные и воздушно-десантные войска, морскую пехоту и части ВМФ.

Мухаровский рассказал, что ПЗРК оснащён головкой самонаведения, имеющей три диапазона — оптический, инфракрасный и ультрафиолетовый.

Дальность комплекса, по словам эксперта, составляет 6-7 км, высота полёта — 3,5 -4 км.

"Они достаточно популярны. До сих пор, насколько я знаю, поставляются на экспорт в ряд стран", — отметил эксперт.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил РИА Новости, что ведутся работы по увеличению дальности российских ПЗРК.

По словам замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Ростех") Александра Романюка, конструкторы занимаются также повышением чувствительности головок самонаведения ПЗРК для увеличения вероятности поражения малоразмерных целей, в том числе беспилотников.

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