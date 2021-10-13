Несмотря на мнение России: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование баз

Делегация Пентагона в октябре обсудит в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил США.

"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", — сообщает издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами Пентагона.

Нынешняя американская администрация и ранее заявляла, что хотела бы заключить соглашения со странами, которые граничат с Афганистаном. Однако о конкретных планах на этот счет ничего не сообщалось.

В среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал страны СНГ не размещать военные объекты США и НАТО в Азии.

В ходе XVII совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ Николай Патрушев заявил, что необходимо придерживаться выработанного 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ единого мнения о недопустимости размещения в странах Центральной Азии военных объектов США и НАТО, а также сотрудничавших с ними афганцев.

Ранее о том, что Россия против размещения военных объектов западных государств в странах Центральной Азии, заявлял и глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы постоянно напоминаем всем нашим западным коллегам — мы против переноса военной инфраструктуры из Афганистана либо размещения новой военной инфраструктуры в центральноазиатских республиках", — подчеркивал он.

В конце сентября то же издание Politico со ссылкой на ряд американских сенаторов сообщало о том, что военное руководство США ведет переговоры об использовании баз в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и рядом других государств.

Причем якобы речь шла и об использовании баз, на которых располагаются российские войска. Официального подтверждения этой информации не было.