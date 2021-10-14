Суд арестовал на два месяца пермского стрелка

Дзержинский районный суд провел выездное заседание в больнице и вынес решение о заключении под стражу студента Тимура Бекмансурова, который совершил вооружённое нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Бекмансуров арестован до 13 декабря.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пермский стрелок признал вину.

Инцидент произошёл 20 сентября. Студент первого курса юридического факультета ворвался в Пермский госуниверситет с оружием и открыл стрельбу по людям. Пострадали более 40 человек, шесть из них скончались. На Бекмансурова было заведено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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