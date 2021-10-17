FT: разведка США в шоке от новой гиперзвуковой ракеты Китая с ядерным зарядом

В августе КНР испытала новую гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Летательный аппарат "застал врасплох" разведку США, сообщает Financial Times.

По информации издания, ракета не смогла достичь обозначенной цели, но испытание продемонстрировало, что китайцы добились значительного успеха в создании гиперзвукового оружия. Американцы не ожидали от них такого прогресса.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", — поделился своими эмоциями собеседник FT, знакомый с данными разведки.

Кроме того, по мнению источников газеты, в теории аппарат Китая может пролететь над южным полюсом. Это создало бы большие проблемы для военных США, ведь их системы противоракетной обороны сосредоточены на северном полярном направлении.

Пентагон обеспокоился действиями КНР, однако подробных комментариев по испытаниям оборудования со стороны США до сих пор нет.

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