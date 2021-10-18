"Русский крот": во Франции заявили о проникновении шпиона из РФ в Минобороны

Экс-глава Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле сообщил о проникновении "русского крота" в 2017 году в Минобороны страны.

В интервью телеканалу France 5 он рассказал, что в то время аппаратом Министерства обороны Франции руководил Жан-Ива Ле Дриана, а он являлся гендиректором службы внешней безопасности.

"Я довел информацию до сведения властей, так как ранее мы думали, что все это закончилось и после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет", — подчеркнул Бажоле.

По его словам, сегодня приоритетная задача Минобороны — борьба с терроризмом. Однако он убеждён, что шпионская деятельность ещё не прекратилась и этому тоже необходимо уделять внимание.

После интервью телеканал получил сообщение из канцелярии Ле Дриана, где подтвердили информацию о российском шпионе, но так и не объяснили, в чём была его задача. Кроме того, в Минобороны удивлены, что Бажоле обнародовал засекреченные сведения.

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