По словам главы Минобороны Японии Нобуо Киси, непрекращающиеся ракетные запуски КНДР сегодня являются серьёзной угрозой для всего мирового сообщества.
Он напомнил, что Северная Корея проводит частые испытания ракет с мая 2019 года. Министр убеждён: военные намерены усовершенствовать существующие ракетные технологии, передаёт телеканал NHK.
"Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию", — подчеркнул Киси.
Руководитель Минобороны страны поручил своим подчинённым продолжать собирать и анализировать информацию, а также принимать все возможные меры предосторожности.
Ранее КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По уточнённым данным, южнокорейские военные испытали баллистическую ракету. Специалисты береговой охраны Японии заявили, что падение снаряда зарегистрировано в 10:38 по местному времени (04:48 мск), однако так и не назвали точную локацию.
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