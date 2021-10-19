Глава Минобороны Японии назвал ракетные запуски КНДР угрозой для всего мира

По словам главы Минобороны Японии Нобуо Киси, непрекращающиеся ракетные запуски КНДР сегодня являются серьёзной угрозой для всего мирового сообщества.

Он напомнил, что Северная Корея проводит частые испытания ракет с мая 2019 года. Министр убеждён: военные намерены усовершенствовать существующие ракетные технологии, передаёт телеканал NHK.

"Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию", — подчеркнул Киси.

Руководитель Минобороны страны поручил своим подчинённым продолжать собирать и анализировать информацию, а также принимать все возможные меры предосторожности.

Ранее КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По уточнённым данным, южнокорейские военные испытали баллистическую ракету. Специалисты береговой охраны Японии заявили, что падение снаряда зарегистрировано в 10:38 по местному времени (04:48 мск), однако так и не назвали точную локацию.

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