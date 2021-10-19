Считывающий движение глаз детектор лжи апробируют в России

Апробацию нового детектора лжи, считывающего движение глаз человека, проводят в России, сообщил руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов.

"Это оборудование уже есть, называется "айтрекер", или "окулограф". Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база", — цитирует заявление специалиста ТАСС.

Как рассказал глава НИИ, новый полиграф с помощью специального программного обеспечения будет по движению глаз анализировать реакцию человека, читающего вопросы на экране и отвечающего на нах.

Бессонов отметил, что скрыть что-либо от этого детектора лжи очень сложно.

"Считается, что глаза — это открытая часть головного мозга, и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может. Следовательно, человеку уже очень сложно что-то скрыть", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, полиграф будет определять по глазодвигательной реакции, является ли информация для человека эмоционально значимой.

"Если у человека есть знание о преступлении, то у него будет соответствующая реакция", — заявил руководитель НИИ.

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