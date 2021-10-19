Глава Пентагона: нужно укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" РФ

Глава американского Миноброны Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы выразить приверженность США укреплению способности Украины бороться с "агрессией" России.

В своём Twitter-аккаунте руководитель Пентагона заявил, что его миссия в Киеве подтвердить "непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины". Кроме того, по его мнению, нужно ещё сильнее укреплять силы государства по сдерживанию "дальнейшей агрессии РФ".

На встрече с киевскими политиками Остин также обсудит вопросы безопасности Чёрного моря.

Ранее он заявлял, что двери НАТО всегда открыты для Украины.

С 2015 года в Верховной раде Россию принято называть "страной-агрессором". Власти РФ отрицают все обвинения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что президент страны Владимир Путин заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

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