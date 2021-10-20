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Пистолет Лебедева заменит полицейским Макарова

Силовые структуры » Министерство обороны

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева, который заменит полицейским устаревшую модель Макарова. Новое оружие более лёгкое и компактное, цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах. 

Пистолет Лебедева заменит полицейским Макарова

"Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК", - сообщил собеседник агентства. 

Как отметили в МВД, правоохранителям поменяют оружие "не разом", а постепенно. Пистолет Макарова пока останется "в ходу". 

ПЛК разработали специалисты "Калашникова". В отличие от базовой версии пистолета Лебедева он:

  • короче, 
  • меньше,
  • легче.

Для пистолета используют патроны 9 на 19 мм с ёмкостью магазина на 14 "снарядов". Как отметил источник, оружие подходит для "скрытого ношения" благодаря небольшим размерам. 

Пистолету Макарова в этом году исполнилось 73 года. Оружие перестало отвечать ряду современных требований. ПЛК Лебедева специалисты считают намного точнее и мощнее предшественника. Всего в правоохранительных и силовых структурах страны на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых". 

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