Пистолет Лебедева заменит полицейским Макарова

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева, который заменит полицейским устаревшую модель Макарова. Новое оружие более лёгкое и компактное, цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах.

"Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК", - сообщил собеседник агентства.

Как отметили в МВД, правоохранителям поменяют оружие "не разом", а постепенно. Пистолет Макарова пока останется "в ходу".

ПЛК разработали специалисты "Калашникова". В отличие от базовой версии пистолета Лебедева он:

короче,

меньше,

легче.

Для пистолета используют патроны 9 на 19 мм с ёмкостью магазина на 14 "снарядов". Как отметил источник, оружие подходит для "скрытого ношения" благодаря небольшим размерам.

Пистолету Макарова в этом году исполнилось 73 года. Оружие перестало отвечать ряду современных требований. ПЛК Лебедева специалисты считают намного точнее и мощнее предшественника. Всего в правоохранительных и силовых структурах страны на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых".

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