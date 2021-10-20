Шойгу: НАТО наращивает присутствие вблизи Союзного государства

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО укрепляет военную инфраструктуру около границ Союзного государства России и Белоруссии и назвал сложной текущую военно-политическую ситуацию.

По словам министра, Североатлантический альянс наращивает присутствие вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии и совершенствует свою военную инфраструктуру, создаёт запасы вооружения, а также отрабатывает мероприятия переброски войск. Заявление прозвучало на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу рассказал, что НАТО перебросило в Польшу и Прибалтику бронетанковую бригаду сухопутных войск США и несколько батальонных тактических групп. В Румынии, Польше и Латвии появились штабы коалиционных дивизий альянса.

Глава Минобороны РФ отметил, что НАТО в два раза увеличило "численность сил первоочередного задействования" — до 40 тысяч военнослужащих.

Также США разместили в Румынии и Польше противоракетные комплексы "Иджис Эшор", которые позволяют использовать крылатые ракеты "Томагавк".

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