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Шойгу: НАТО наращивает присутствие вблизи Союзного государства

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО укрепляет военную инфраструктуру около границ Союзного государства России и Белоруссии и назвал сложной текущую военно-политическую ситуацию.

Шойгу: НАТО наращивает присутствие вблизи Союзного государства

По словам министра, Североатлантический альянс наращивает присутствие вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии и совершенствует свою военную инфраструктуру, создаёт запасы вооружения, а также отрабатывает мероприятия переброски войск. Заявление прозвучало на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу рассказал, что НАТО перебросило в Польшу и Прибалтику бронетанковую бригаду сухопутных войск США и несколько батальонных тактических групп. В Румынии, Польше и Латвии появились штабы коалиционных дивизий альянса.

Глава Минобороны РФ отметил, что НАТО в два раза увеличило "численность сил первоочередного задействования" — до 40 тысяч военнослужащих.

Также США разместили в Румынии и Польше противоракетные комплексы "Иджис Эшор", которые позволяют использовать крылатые ракеты "Томагавк".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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