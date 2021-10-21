Поставки Западом оружия на Украину приведут к провокациям в Донбассе - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел прокомментировали сведения о переговорах Великобритании и Украины по поводу продажи оружия. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, поставки ракет и другой техники не будут способствовать урегулированию конфликта, а лишь поощрят Киев к провокациям в Донбассе.

Ранее американский лидер Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на общую сумму 60 миллионов долларов. В документе говорится о предстоящих поставках переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашённых республик", — приводит РИА Новости комментарий Руденко.

Дипломат добавил, что все спорные вопросы по Донбассу можно решить через оказание на Украину "вразумляющего давления" со стороны Запада. По его мнению, военная поддержка не поможет властям государства.

Руденко также призвал украинских политиков вернуться к выполнению минских соглашений.

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