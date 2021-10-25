В Судане дом премьер-министра Абдаллы Хамдука окружили военные. Через некоторое время его поместили под арест, сообщает телеканал Al Hadath.
Силовики задержали по меньшей мере четырёх министров из правительства Хамдука, а также представителя Суверенного совета и губернатора Хартума. Как отмечают местными СМИ, аресты проводят специалисты в военной форме без каких-либо дополнительных опознавательных знаков.
В Министерстве культуры и информации Судана подтвердили сведения о задержаниях. При этом местоположение арестованных глав ведомств не уточняется. Их увезли в неизвестном направлении.
Волнения в Судане начались после переговоров Хамдука с руководителем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, на которых обсуждались идеи спецпосланника США Джеффри Фелтмана. Представитель Штатов подчеркнул, что администрация Джо Байдена поддерживает политическую трансформацию в Судане. Он также пообещал предоставить экономическую помощь в случае выполнения всех обещаний, связанных с переходным периодом в стране.
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