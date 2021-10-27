Глава МВД Украины: мы живём в состоянии войны, поэтому нужно уметь стрелять

По мнению министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, гражданское население необходимо обучать практической стрельбе.

В своём Facebook-аккаунте он отметил, что страна уже восьмой год находится в состоянии войны, в связи с этим следует повышать "уровень культуры обращения с оружием" в обществе. Так, глава МВД предложил открыть в городах новые тиры, чтобы граждане могли улучшать свои навыки.

"В следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновлённой украинской территориальной обороны", — подчеркнул Монастырский.

Согласно закону, который официально вступит в силу с 1 января 2022 года, к национальному сопротивлению будет привлечено максимально широкое количество жителей Украины. Их обяжут обеспечивать безопасность государства и сдерживать "агрессию" со стороны других стран.

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