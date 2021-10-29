EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей
Пушков объяснил, почему глобалисты должны Цукерберга на руках носить
Центр Гамалеи: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства

Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией

Силовые структуры

Журналисты издания Onet раскритиковали законопроект польских властей "Об обороне отечества", в котором сообщается о необходимости рассматривать Россию как потенциального противника.

Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией

Документ представили руководитель правящей партии Ярослав Качиньский и глава МВД Мариуш Блащак. Он предусматривает систему финансирования польской армии и её последующее развитие.

В издании Onet считают, что Вооружённые силы РФ обладают гораздо большей мощью из-за постоянных учений, реформ, ликвидации неэффективных подразделений, увеличения расходов на покупку оружия.

В связи с этим, по их мнению, Варшава не сможет обогнать Россию в гонке вооружений и оказать сопротивление в случае конфликта.

"У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит", — сказано в публикации.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако многие страны Запада по-прежнему воспринимают РФ в качестве агрессора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Польша — это троянский конь США в Европе"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Вильфанд порадовал россиян прогнозом на ноябрь
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии
Почему борщевик, лимон и укроп вызывают ожоги?
Цукерберга высмеяли за переименование Facebook: "Сыр рекламирует"
Москвичей призвали не покупать "чудо-средства" из красных мухоморов
Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства
Россияне получают QR-коды без полной вакцинации
Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников