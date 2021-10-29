Журналисты издания Onet раскритиковали законопроект польских властей "Об обороне отечества", в котором сообщается о необходимости рассматривать Россию как потенциального противника.
Документ представили руководитель правящей партии Ярослав Качиньский и глава МВД Мариуш Блащак. Он предусматривает систему финансирования польской армии и её последующее развитие.
В издании Onet считают, что Вооружённые силы РФ обладают гораздо большей мощью из-за постоянных учений, реформ, ликвидации неэффективных подразделений, увеличения расходов на покупку оружия.
В связи с этим, по их мнению, Варшава не сможет обогнать Россию в гонке вооружений и оказать сопротивление в случае конфликта.
"У Польши, что очевидно каждому, имеющему хоть какое-то представление о военном деле, не будет в столкновении с Москвой никаких шансов. Тот, кто утверждает обратное, как минимум лукавит", — сказано в публикации.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. Однако многие страны Запада по-прежнему воспринимают РФ в качестве агрессора.
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