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Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи

Силовые структуры

В Пентагоне заявили, что Китай стремительно развивает собственный военный комплекс и в ближайшее время может обогнать по своей мощи США и Россию.

Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи

По словам зампредседателя объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Джона Хайтена, КНР движется вперёд невероятными темпами, которые ошеломляют глав всех мировых держав, передаёт ТАСС.

"Называть Китай растущей угрозой — полезный термин", — считает он.

Хайтен предположил, что в ближайшее время Китай превзойдёт РФ и США по своей военной мощи. В связи с этим он посоветовал администрации Джо Байдена начать развивать оборонную систему, пока ещё не поздно. По его мнению, если сейчас всё оставить на прежних местах, то КНР создаст самую сильную армию в мире.

Пентагон также выразил обеспокоенность успехами китайских военных в области применения гиперзвукового оружия, ведь за последние пять лет Китай провёл сотни испытаний ракет.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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