Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи

В Пентагоне заявили, что Китай стремительно развивает собственный военный комплекс и в ближайшее время может обогнать по своей мощи США и Россию.

По словам зампредседателя объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Джона Хайтена, КНР движется вперёд невероятными темпами, которые ошеломляют глав всех мировых держав, передаёт ТАСС.

"Называть Китай растущей угрозой — полезный термин", — считает он.

Хайтен предположил, что в ближайшее время Китай превзойдёт РФ и США по своей военной мощи. В связи с этим он посоветовал администрации Джо Байдена начать развивать оборонную систему, пока ещё не поздно. По его мнению, если сейчас всё оставить на прежних местах, то КНР создаст самую сильную армию в мире.

Пентагон также выразил обеспокоенность успехами китайских военных в области применения гиперзвукового оружия, ведь за последние пять лет Китай провёл сотни испытаний ракет.

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