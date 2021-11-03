Украина обещает устроить "кровавую баню" России в случае начала войны

Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит российской армии "кровавую баню", если начнётся война между странами.

Учения украинской армии

В статье для издания "Главред" он подчеркнул, что РФ "стягивает войска" к границе Украины уже несколько недель. По его словам, такое сосредоточение боевых сил опасно, поэтому украинский народ нужно готовить к возможному военному положению.

"Если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — убеждён Романенко.

Ранее Запад выразил беспокойство расположением российских войск рядом с Украиной. Американское издание Politico разместило спутниковые фотографии, на которых, по утверждению авторов публикации, показаны боевые силы РФ возле границ государства. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это некачественная информация, которой не стоит верить.

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