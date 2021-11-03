Снаряд для уничтожения беспилотников режущей сетью создадут в РФ

Снаряд для борьбы с дронами и авиабомбами занимается предприятие "Росатома" в ЗАТО Снежинск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент, боеприпас, изобретённый во Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Е. И. Забабахина, запатентован в конце октября. В настоящее время идёт подготовка к его изготовлению.

Снаряд представляет собой корпус, в котором находятся метательные блоки со взрывчаткой и грузами, которые соединены гибкими режущими элементами. При взрыве боеприпаса они образуют режущую сеть.

По утверждению разработчиков, изделие будет справляться с уничтожением беспилотников и управляемых авиабомб результативнее, чем существующие средства поражения, благодаря повышению площади поражения.

В сообщении отмечается, что обычные боеприпасы менее эффективны против дронов из-за того, что те выполнены из легко пробиваемого пластика и имеют небольшие размеры.

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