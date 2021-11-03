Командующий военными силами талибов* погиб в Афганистане - СМИ

Один из командующих силами талибов* в Кабуле скончался во время вооружённых действий на территории военного госпиталя в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Как рассказал очевидец, террористы проникли в столичный госпиталь, рядом с которым ранее зарегистрировали несколько взрывов. Затем началось столкновение с представителями движения "Талибан*".

По информации источника, в ходе атаки был убит командующий кабульским корпусом Хамдалла Мохлис, при этом талибы* отрицают его смерть. В общей сложности в результате конфликта скончались 23 человека, ещё 50 получили различные травмы.

Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство*".

Напомним, в сентябре был сформирован новый состав временного правительства Афганистана. Сейчас орган власти возглавляет Мохаммад Хасан Ахунд.

* Террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации.

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