Один из командующих силами талибов* в Кабуле скончался во время вооружённых действий на территории военного госпиталя в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Как рассказал очевидец, террористы проникли в столичный госпиталь, рядом с которым ранее зарегистрировали несколько взрывов. Затем началось столкновение с представителями движения "Талибан*".
По информации источника, в ходе атаки был убит командующий кабульским корпусом Хамдалла Мохлис, при этом талибы* отрицают его смерть. В общей сложности в результате конфликта скончались 23 человека, ещё 50 получили различные травмы.
Напомним, в сентябре был сформирован новый состав временного правительства Афганистана. Сейчас орган власти возглавляет Мохаммад Хасан Ахунд.
* Террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации.
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