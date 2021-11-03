Путин: ракеты "Циркон" поступят на вооружение с 2022 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракеты "Циркон" поступят на вооружение Военно-морского флота с 2022 года.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент подчеркнул, что разработка и производство новейшего высокотехнологичного оружия является одним из главных направлений развития российских вооруженных сил.

Также путин отметил, что разработка искусственного интеллекта должна произвести прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия.

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