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"Дело фартовое": на Украине готовятся к "контрнаступлению" в случае войны с РФ

Силовые структуры

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев вместе с иностранными партнёрами разработал план широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай войны с Россией.

"Дело фартовое": на Украине готовятся к "контрнаступлению" в случае войны с РФ

По его словам, украинские власти уже имеют девять сценариев, в которых рассматривается отражение атаки со стороны РФ. Он подчеркнул, что вооружённые силы страны готовы к любому развитию событий.

При этом, отметил Арестович, война станет "делом фартовым", а ситуация будет развиваться в зависимости от того, как "ляжет карта".

"Планирование сделано ещё апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Власти России отрицают все обвинения в агрессии и уверяют, что вооружённого конфликта с украинской армией не будет.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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