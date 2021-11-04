Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев вместе с иностранными партнёрами разработал план широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай войны с Россией.
По его словам, украинские власти уже имеют девять сценариев, в которых рассматривается отражение атаки со стороны РФ. Он подчеркнул, что вооружённые силы страны готовы к любому развитию событий.
При этом, отметил Арестович, война станет "делом фартовым", а ситуация будет развиваться в зависимости от того, как "ляжет карта".
"Планирование сделано ещё апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Власти России отрицают все обвинения в агрессии и уверяют, что вооружённого конфликта с украинской армией не будет.
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