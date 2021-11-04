Российские военные проследят за кораблем Mount Whitney ВМС США в Чёрном море

Российские военные начали отслеживание действий зашедшего в Чёрное море флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Чёрного моря", — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Mount Whitney направлен в Чёрное море для участия в неких совместных операциях с силами НАТО.

Mount Whitney — корабль типа Blue Ridge, используемый как плавучий штаб. Вооружение судна составляют 35-милиметровые пушки, пулемёты и корабельные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.

В конце октября в акваторию Чёрного моря зашёл также вооружённый крылатыми ракетами эсминец Porter ВМС США. Он находится под контролем сил Черноморского флота.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, действия США, направивших эсминец в Чёрное море, не добавляют стабильности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.