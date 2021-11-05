Jyllands-Posten: Россия в случае войны молниеносно атакует Данию

Учения "Запад-2021", в которых участвовали российские военные, показали низкую подготовку европейских государств к возможному военному конфликту, пишет Jyllands-Posten.

По мнению журналиста Пера Нюхольма, Россия отлично модернизировала танковые войска и пехоту. Он подчеркнул, что, согласно последним исследованиям, армия РФ может атаковать Варшаву за пять дней. Кроме того, мощные ракеты, как отмечает автор, быстро достигнут Дании.

"Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса", — сказано в материале.

Также Нюхольм выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет чем-либо ответить, если Россия разделит НАТО на две части "неожиданным ночным манёвром". По его мнению, президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен недооценивают опасность в случае нападения России на европейские государства.

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