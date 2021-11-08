Депутат Рады Волошин: агрессия в Донбассе вызовет "уничтожающую" реакцию РФ

По словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олега Волошина, полномасштабное наступление Украины в Донбассе приведёт к мгновенной реакции России.

Он потребовал, чтобы представители украинской власти хорошо подумали, прежде чем предпринимать попытки развязать войну на юго-востоке государства. Депутат убеждён: военные из РФ обязательно примут ответные меры.

"Попытка масштабного наступления в Донбассе вызовет уничтожающий удар по Украине", — подчеркнул Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее руководить самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что есть несколько признаков, говорящих о том, что Украина действительно готовится к серьёзной провокации в Донбассе. Киев уже стягивает военную технику на южном направлении. По мнению Пушилина, украинские власти, скорее всего, хотят отрезать ДНР от моря.

Также он считает, что наступление на республику — попытка отвлечь население от энергетических проблем.

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