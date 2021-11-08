Зеленский обвинил СССР в "неправильном" освобождении Киева от нацистов

По словам президента Украины Владимира Зеленского, советское руководство в 1943 году "неправильно" освобождало Киев от нацистов.

Глава государства заявил в Telegram, что в контрнаступлении принимали участие сотни тысяч советских людей, которые были "плохо вооружены и не имели военной формы". Он убеждён: их бросили на смерть, не поставив на воинский учёт.

"Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что власти СССР хотели освободить Киев к годовщине Октябрьской революции любыми средствами.

В стране неоднозначно воспринимали заявление Зеленского. Так, некоторые политики и активисты раскритиковали его за такую интерпретацию военной истории. По их мнению, из текста создаётся впечатление, что для главы государства освобождение Киева от фашистов — это горе, а не победа.

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